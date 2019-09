“Don John non si tocca”. La protesta dei parrocchiani di Piaggine arriva allo Stadio di Salerno

La protesta dei parrocchiani di Piaggine per far restare in paese don John Fredy Gutierrez Sanchez, nominato come sostituto dell’anziano parroco, don Aniello Palumbo, arriva fino allo Stadio Arechi di Salerno. Lunedì sera, infatti, durante il derby Salernitana-Benevento è stato esposto uno striscione nella Curva Sud Siberiano con la scritta “Don John non si tocca“.

L’iniziativa è nata da un’idea del consigliere comunale Emiddio Petraglia e di un gruppo di giovani tifosi di Piaggine.

La rivolta dei fedeli del piccolo centro ha preso il via dopo la nomina da parte del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Ciro Miniero, di don Loreto Ferrarese, parroco di Laurino e Campora, al posto di don Aniello Palumbo. I piagginesi non hanno accettato di buon grado il cambio alla guida della loro chiesa e da giorni manifestano in favore della permanenza del giovane sacerdote colombiano.

Sono state inoltre raccolte delle firme da inviare a Monsignor Miniero e ogni sera i parrocchiani si ritrovano in chiesa per cantare e pregare fino alla notte.

– Chiara Di Miele –

