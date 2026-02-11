La Parrocchia San Nicola di Mira di Auletta ha una nuova guida. Si tratta di don Alfonso Basile, la cui nomina è giunta dall’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno.

Don Basile prende il posto di don Vincenzo Addesso che è stato parroco di Auletta dal settembre del 2023.

Don Alfonso Basile dallo scorso settembre è anche Vicario Foraneo della Forania di Buccino-Colliano e dal 2021 è membro del Consiglio Pastorale diocesano per il quinquennio 2021-2026.

In precedenza è stato parroco di San Gregorio Magno, Amministratore della Parrocchia Maria SS. del Rosario a Romagnano al Monte e Vicario parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe di Salerno.