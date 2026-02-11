Don Alfonso Basile è la nuova guida della Parrocchia San Nicola di Mira ad Auletta
La Parrocchia San Nicola di Mira di Auletta ha una nuova guida. Si tratta di don Alfonso Basile, la cui nomina è giunta dall’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno.
Don Basile prende il posto di don Vincenzo Addesso che è stato parroco di Auletta dal settembre del 2023.
Don Alfonso Basile dallo scorso settembre è anche Vicario Foraneo della Forania di Buccino-Colliano e dal 2021 è membro del Consiglio Pastorale diocesano per il quinquennio 2021-2026.