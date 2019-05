Ci sarà anche il Vallo di Diano alle selezioni regionali per il Campionato Italiano della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria e Cake Design.

Tra i membri della giuria, infatti, sarà presente il Maestro Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano.

Il concorso si terrà mercoledì 15 maggio dalle 10 alle 13 per l’ambito Pasticceria e dalle 15 alle 18 per il Cake design a Casandrino, in provincia di Napoli.

Il Maestro Manfredi della Pasticceria D’Elia sarà giudice delegato per la provincia di Salerno e affiancherà Kristina Rado, Palmiro Russo, Cinzia Iotti e Gianluca Cecere.

– Claudia Monaco –