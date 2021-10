Domani visita alle Grotte di Pertosa per le persone con difficoltà visiva accompagnate dal CAI

Il Gruppo Speleologico della sezione CAI Salerno, dopo la pausa forzata del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, rinnova l’appuntamento con Diversamente Speleo 2021 e lo fa scegliendo lo scenario delle Grotte di Pertosa-Auletta. L’evento si propone di abbattere, almeno per un giorno, ogni barriera fisica ed ogni pregiudizio con l’intento di conciliare due mondi apparentemente distanti e diversi tra di loro: la disabilità e la speleologia.

L’evento è previsto per domani, domenica 24 ottobre, presso le Grotte di Pertosa-Auletta a partire dalle 10.30.

La manifestazione organizzata dal Gruppo Speleologi del CAI, patrocinata dalla sezione di Salerno e dalla Delegazione regionale Campania del Club Alpino Italiano, dalla Federazione Speleologica Campana, con la partecipazione della Lega del Filo D’Oro Campania è rivolta in particolar modo a persone con disabilità della vista.

Dopo lo svolgimento del “1° corso di accompagnamento in grotta per disabili della vista” del 19 settembre, saranno messe in pratica le conoscenze acquisite dedicando un’intera giornata a persone con disabilità visive. Diversamente dalle scorse edizioni, sarà una manifestazione ridotta con l’accesso di massimo 30 persone, tra partecipanti, familiari, accompagnatori speleo e volontari, in modo da effettuare la visita presso il sito ipogeo di Pertosa e Auletta in sicurezza e in linea con le prescrizioni sanitarie.

Le immagini dell’evento daranno vita a un calendario per il 2022 che avrà lo scopo di tenere viva l’attenzione sulla disabilità, la speleologia e l’esperienza che saranno illustrate durante il raduno di speleologia “Speleokameraton” che svolgerà a Marina di Camerota nel mese di novembre.