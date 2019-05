Domani l’Azalea della Ricerca di AIRC nelle piazze del Vallo di Diano per lottare contro il cancro

Domani in 3700 piazze i volontari AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) distribuiranno l’Azalea della Ricerca che si potrà avere a fronte di un contributo di 15 euro.

L’Azalea della Ricerca è molto più di uno splendido fiore, è una preziosa alleata della salute al femminile che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi.

Anche nel Vallo di Diano, come ogni anno, saranno diverse le piazze in cui sarà possibile acquistare l’Azalea e donarla per l’occasione alla mamma nel giorno della sua festa.

Il “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886” di Padula sarà presente in Piazza Umberto I, Viale Certosa, al Convento di San Francesco e nel piazzale della Chiesa di Sant’Alfonso a Padula Scalo.

Inoltre l’Azalea della Ricerca di AIRC si potrà trovare a Sala Consilina in Piazza Umberto I, a San Pietro al Tanagro in Piazza Enrico Quaranta, a Sant’Arsenio in Piazza Europa, a Polla presso la Biblioteca Comunale, a Pertosa in Piazza De Marco, a Casalbuono in Piazza Carlo Pisacane.

– Chiara Di Miele –