Domani, sabato 7 febbraio, alle ore 18, presso lo Spazio Fritz in via Matteotti, 71 a Sala Consilina, si terrà il primo appuntamento del format “La vita che accade”, un podcast promosso dal Consorzio Sociale S10 e la Cooperativa Sociale ISKRA.

L’iniziativa ha come obiettivo la costruzione di una narrazione nuova delle politiche sociali, basata sulla valorizzazione delle competenze civiche e sull’integrazione operativa tra i servizi, infatti si distingue per un forte partenariato territoriale. La Cooperativa ISKRA è un ente gestore attivo nel contrasto alla grave marginalità adulta e all’esclusione abitativa e utilizza questo strumento comunicativo e la sinergia con le realtà associative del Vallo di Diano per consolidare la rete tra Terzo Settore e cittadinanza, superando la logica dell’intervento puramente emergenziale.

Il titolo riprende il verso “la vita che accade” dalla canzone “È non è” di Niccolò Fabi, a sottolineare l’idea di una vita che si manifesta nel quotidiano, nel fare concreto e nella cura delle relazioni, soprattutto in un contesto storico complesso in cui le traiettorie appaiono meno definite.

Il format prevede la registrazione live con pubblico per trasformare l’ascolto in un momento di confronto comunitario. L’obiettivo è promuovere un modello di welfare di comunità fondato sulla cooperazione, sulla prossimità e sullo scambio di buone prassi tra i diversi attori della rete locale.

Il primo ospite sarà Giuseppe Marzullo, vicepresidente de “La Brigata – Unità di strada ODV”. Attiva a Salerno dal 2018, l’associazione costituisce un nodo strategico nel sistema di supporto alla persona senza dimora. L’intervento di Marzullo permetterà di approfondire le dinamiche di gestione di una rete complessa che integra donazioni, volontariato, il network delle “cucine solidali” e le parrocchie, offrendo uno spaccato su come si costruisce sostenibilità dei servizi e inclusione reale sul territorio.

L’iniziativa si colloca nel quadro strutturale degli interventi PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione” (Componente 2, Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di posta”, Ambito S10). L’ingresso è libero e aperto agli operatori del settore, alle realtà associative e alla cittadinanza. La puntata sarà registrata e successivamente pubblicata sulle principali piattaforme podcast della Cooperativa Iskra.