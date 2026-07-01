In occasione delle esequie dell’Agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, morto in servizio il 22 giugno, il Corpo di Polizia Locale di Sala Consilina, guidato dal Capitano Salvatore Della Luna Maggio, intende rendere omaggio alla sua memoria.

Pertanto per la giornata di domani, alle ore 11, tutto il personale in servizio, compatibilmente con le esigenze istituzionali e operative, è invitato ad osservare un minuto di silenzio, quale segno di cordoglio, vicinanza e rispetto per il collega caduto nell’adempimento del proprio dovere.

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e di partecipazione al dolore della famiglia del collega scomparso e del Corpo della Polizia Locale di Milano, riaffermando i valori di solidarietà, servizio e appartenenza che accomunano tutti gli operatori di Polizia Locale.