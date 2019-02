Domani, sabato 16 febbraio, alle ore 19.00, la Compagnia Teatrale “Sant’Arsenio – Ieri, oggi e domani” sarà a Monte San Giacomo, a Palazzo Marone, per la 16^ edizione della rassegna teatrale “Teatro a Casa Marone”

In scena Luigi Biscotti, Teresa Vespoli, Gino Laurino, Dino Pistone, Luigi Pistone, Antonella Ippolito e Arsenio Giordano con la commedia in due atti “Tonino Cardamone, giovane in pensione” di Caiazzo, Ardone, Peluso e Massa, con la regia Luigi Biscotti e Luigi Pistone.

La storia racconta di un 40enne precocemente pensionato per disturbi mentali. La saggezza della follia lo aiuta ad analizzare il mondo che lo circonda con estrema lucidità. Alla fine non si capisce se è matto per davvero o finge per intascare l’assegno mensile. La vicenda si svolge tra vari personaggi e situazioni impreviste, allo scopo di ottenere la pensione di invalidità, fino all’entrata del protagonista, per errore, in uno spot televisivo preelettorale. Tonino risulta talmente matto da credere di essere il presidente del Consiglio e, guardando in camera, propone di firmare un contratto con gli italiani promettendo 2 milioni di posti di lavoro. Per l’ispettore dell’INPS non c’è dubbio: è pazzo, e la pensione è confermata!

– Paola Federico –