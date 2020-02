Domani il ministro Luigi Di Maio a Battipaglia per incontrare i lavoratori dell’ex Treofan

Domani, sabato 29 febbraio, alle 16.30 a Battipaglia sarà presente Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che insieme ai portavoce e ai facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle e al deputato campano Cosimo Adelizzi incontrerà i lavoratori dell’ex Treofan e la nuova proprietà.

“Il 20 febbraio – dichiara Adelizzi – è stata una data che tutti noi ricorderemo. Non nego che, per certi versi, il percorso è stato duro e tortuoso ma ce l’abbiamo fatta. Con gioia e soddisfazione abbiamo esultato per questa grande vittoria di cui beneficerà l’intera economia locale, soprattutto perché ad acquisire la Treofan di Battipaglia è stata un’altra azienda nata proprio nella stessa città della Piana del Sele, la Jcoplastic della famiglia Foresti, che ringrazio“.

“Grazie a questo accordo e all’attività del ministro Di Maio e di tutta l’unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico – continua il deputato – abbiamo ridato dignità a questi lavoratori e alle loro famiglie, che hanno rischiato di perdere un loro diritto fondamentale: il diritto al lavoro. Sono felicissimo per la risoluzione positiva di questa vertenza e in questo giorno sarà bello condividere insieme le emozioni e la gioia di chi, finalmente, ha ripreso a sorridere e ad avere fiducia nelle istituzioni”.

– Chiara Di Miele –