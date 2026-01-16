Domani, sabato 17 gennaio, a Salerno i gruppi di attivismo Salerno Animal Save e Napoli Animal Save organizzano una protesta pacifica contro l’utilizzo di animali nei circhi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadine e cittadini sulle condizioni di detenzione e di addestramento a cui sono sottoposti gli animali nei circhi, pratiche ormai riconosciute come incompatibili con il loro benessere e la loro natura. Elefanti, tigri, leoni e altri animali selvatici vengono costretti a vivere in spazi ristretti, trasportati continuamente e obbligati a esibirsi attraverso metodi coercitivi.

Sempre più Paesi e numerosi Comuni italiani hanno già scelto di dire basta ai circhi con animali.

Durante il presidio le attiviste e gli attivisti di Salerno Animal Save e Napoli Animal Save esporranno cartelli informativi e distribuiranno materiale divulgativo per informare il pubblico e chiedere alle istituzioni locali di prendere una posizione chiara contro lo sfruttamento degli animali a fini di spettacolo, seguendo l’esempio di realtà virtuose già esistenti sul territorio.

La protesta si svolgerà in modo pacifico e nel rispetto delle persone e degli spazi pubblici in via Salvatore Allende. L’invito è aperto a tutti coloro che credono in una cultura del rispetto verso gli animali.