Domani Fratelli d’Italia nelle piazze della provincia di Salerno per chiedere le dimissioni del Governo Conte

Anche in provincia di Salerno Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre.

Dopo la manifestazione nazionale di oggi a Roma del centrodestra, Fratelli d’Italia sarà presente domani, domenica 5 luglio, per la raccolta firme in diverse piazze della provincia di Salerno.

A Salerno in via Lungomare Trieste (altezza bar Nettuno) dalle 9.30 alle 13.30, a Eboli in viale Amendola dalle 10.00 alle 13.30, a Cava de’ Tirreni in Corso Umberto I, 331 dalle 18.00 alle 21.00 e a Contursi Terme in Piazza Garibaldi dalle 20.00 alle 23.00.

Nelle varie postazioni saranno presenti amministratori, dirigenti, militanti e i ragazzi di Gioventù Nazionale.

È possibile aderire alla campagna di raccolta firme on line collegandosi al sito www.governopd5stelleacasa.it.

– Chiara Di Miele –