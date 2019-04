Domani arriva la Luna rosa. Occhi al cielo per un nuovo evento astronomico

Occhi al cielo domani, venerdì 19 aprile, per guardare la Luna rosa.

Un affascinante evento il cui nome può trarre in inganno poichè il satellite non sarà rosa.

Il nome di questo fenomeno, infatti, è collegato alla fioritura della Phlox subulata, una pianta dai fiori di colore rosa-magenta caratteristica di questo periodo.

La Luna, quindi, non si tingerà di rosa ma sarà piena e particolarmente grande. Per vedere il particolare plenilunio basterà alzare gli occhi al cielo già a partire da questa sera e si potrà assistere al passaggio di una vera Super Luna, evento già avvenuto nei mesi scorsi e che si ripeterà per tutto il resto dell’anno.

Il satellite raggiungerà la sua massima grandezza domani, venerdì, alle 13.20. A occhio nudo si potrà godere un buono spettacolo ma per poter ammirare i dettagli della Luna sarà necessario un cannocchiale o meglio ancora un telescopio.

La Luna rosa ha anche un particolare significato spirituale perché rappresenta la rinascita dopo il periodo invernale.

– Claudia Monaco –