Domani al Casale San Pietro musica anni ’90 con lo show dei Supereroi e il ritmo di “Alma Latina”

Sarà un sabato sera di quelli a cui non si può mancare quello di domani al Casale San Pietro, rinomato locale della movida nel Salernitano in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro.

Ritorna, infatti, la serata Insert Coin con “Nostalgia ’90“, un’ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione e allestimenti a tema, scenografia, ballerini e personaggi fantastici degli anni ’90. L’appuntamento di domani sarà reso ancora più scoppiettante dal “The Superheroes Show“, lo spettacolo dei famosi supereroi con la grande musica e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico e che ha lasciato letteralmente il segno tra le generazioni. A bordo della macchina del tempo sarà possibile tuffarsi nel passato con i ritmi frenetici di Haddaway, Robert Miles, Snap!, Scatman, La Bouche, Corona, Prezioso, Molella, Gala, Aqua, Soundlovers, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte e Vengaboys.

Anche “Alma Latina“, il seguito format caraibico del Casale San Pietro, non mancherà domani sera. Dj Prince alla consolle farà ballare gli amanti delle danze caraibiche al ritmo di salsa, bachata, kizomba e Rueda de casino, mentre ad animare la sala ci saranno Valentina e Rossella.

L’ingresso per divertirsi al doppio evento musicale è possibile acquistando un solo ticket. Sempre vincente, dunque, l’idea nata dagli organizzatori Angelo, Lello ed Enzo che, oltre all’intrattenimento, hanno pensato anche al food con un pub-pizzeria molto apprezzato, una cucina dagli ingredienti ricercati ed un’accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

Per scoprire tutte le novità sugli eventi del Casale San Pietro è possibile visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco oppure per prenotare il proprio tavolo telefonare ai numeri 340/8388997 – 388/4713226.

– Chiara Di Miele –