Domani a Scario l’Associazione Nazionale Bersaglieri onora il sacrificio dei caduti in guerra

L’Associazione Nazionale Bersaglieri, in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro e la Pro Loco di Scario, celebrano con un evento per domani, lunedì 4 novembre, la Giornata nazionale dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Alle ore 9.00 partirà un corteo in via Giardino, allietato dalla banda musicale “Maria SS. di Pietrasanta” di San Giovanni a Piro, che attraverserà via Bivio, rotonda, salita La piana, Piazza Immacolata, con arrivo al Monumento ai Caduti nei pressi del lungomare di Scario.

L’introduzione e i saluti saranno affidati a Domenico Baldassarri, presidente della locale Pro Loco, mentre don Tonino Cetrangolo farà la benedizione solenne. Seguiranno gli onori ai caduti in tempo di guerra e di pace, le preghiere delle Forze Armate, i pensieri degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” – Plesso di Scario.

Interverranno Maria Teresa Tancredi, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, e Gerardo Scarano, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Scario.

Le conclusioni e i saluti istituzionali toccheranno invece al sindaco Ferdinando Palazzo.

– Chiara Di Miele –