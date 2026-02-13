Domani a Sant’Arsenio il flashmob “One Billion Rising” contro la violenza di genere
Domani, sabato 14 febbraio, a Sant’Arsenio è in programma il flashmob “One Billion Rising” contro la violenza di genere.
In Piazza Domenico Pica si celebra il grande evento collettivo per dire NO alla violenza sulle donne.
La manifestazione è realizzata con il supporto del Comune di Sant’Arsenio, della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano, in stretta collaborazione con la delegata alle Pari Opportunità Annamaria Mazzariello, e del Centro Antiviolenza Aretusa.
L’inizio del flashmob è previsto alle 12.30.