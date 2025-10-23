Si terranno domani i funerali di Giovanna Boccia, l’86enne di Sant’Arsenio deceduta in seguito ad un incidente stradale.

La donna era in auto con il marito quando, per cause da accertare, la Fiat Punto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Peugeot sul rettilineo che porta da San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana. Immediata la corsa all’ospedale “Luigi Curto” di Polla ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di Rianimazione.

E’ stata effettuata l’autopsia da parte del medico legale nominato dalla Procura e la salma è stata liberata e restituita ai familiari per l’ultimo saluto. Le esequie avranno luogo domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio.

Il rito è curato dall’agenzia funebre Sant’Anna.

Articolo correlato:

18/10/2025 – Perde la vita anziana di Sant’Arsenio coinvolta nell’incidente tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana