Domani a San Giovanni a Piro un laboratorio di idee per fronteggiare lo spopolamento dei borghi

Il Comitato Civico “Terra nostra” ha organizzato un incontro pubblico per domani, sabato 1° febbraio, alle ore 18.30, presso la ex scuola di San Giovanni a Piro, dal titolo “Territorio in rete: proposte di sviluppo“. Obiettivo dell’incontro è quello di creare un laboratorio di idee che possano innescare una rigenerazione dei borghi e porre un freno allo spopolamento, ponendo le condizioni per creare occupazione.

Verrà presentata la misura finanziata da Invitalia, “Resto al Sud“, che prevede un finanziamento fino a 50mila euro con una quota a fondo perduto, ed altre misure di finanza agevolata grazie alla presenza in sala di esperti del settore. Saranno illustrati percorsi integrati di sviluppo sociale, culturale e ambientale in territori marginali che mettono al centro le persone dei paesi. Particolare attenzione al settore alimentare, punto di connessione tra territori e spunto da cui partire guardando alla tradizione per costruire prospettive di sviluppo per le aree rurali più in difficoltà.

All’incontro interverranno Rossella Torre, ricercatrice nel settore alimentare, e Anellina Chirico, architetto ed ex allieva e tutor del Forsam – Anci Giovani amministratori.

Il moderatore dell’evento sarà Alberico Sorrentino, rappresentante del Comitato Civico in questione. È stato inoltre invitato al dibattito Liviano Mariella, noto architetto progettista culturale e civico.

– Paola Federico –