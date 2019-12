Domani a Potenza si celebra la Giornata del Medico con il Giuramento di Ippocrate

Domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 9.00, nella Sala dei Medici Illustri della sede dell’Ordine dei Medici di Potenza, sarà celebrata l’edizione annuale della Giornata del Medico.

Un’occasione preziosa di incontro e confronto sui temi deontologici e sul ruolo cruciale del sistema ordinistico, nell’accoglienza dei giovani medici, sull’esempio dei predecessori che hanno contribuito a disegnare la storia della Medicina in Basilicata.

Due i momenti previsti. La cerimonia della Consegna delle Medaglie d’oro per il cinquantennale delle lauree, che verranno conferite ai dottori Fernando P.C. Bonomo, Nicola Calderano, Agostino D’Andrea, Rocco Miranda, Corrado Morelli, Domenico Rinaldi, e la cerimonia del Giuramento di Ippocrate per i neo laureati che entreranno a far parte dell’Albo dei Medici Chirurghi e dell’Albo degli Odontoiatri.

Presiederanno il dottor Rocco Paternò, presidente dell’Ordine di Potenza, e il dottor Donato Mariano Galizia, presidente della CAO di Potenza.

– Chiara Di Miele –