Domani a Potenza firma di un Protocollo tra l’Ordine degli Psicologi e l’Associazione Avvocati Matrimonialisti

Si terrà venerdì 18 settembre, alle ore 11.30, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, in via della Chimica 61 a Potenza la firma di un importante Protocollo d’Intesa tra l’ordine lucano, presieduto dalla dottoressa Luisa Langone e l’Ami Basilicata, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia) della sezione di Potenza, presieduta dall’avvocato Luciana Iannielli.

L’iniziativa vedrà le due realtà impegnate su campi multidisciplinari e comuni che prevedranno, oltre a momenti congiunti di formazione e di informazione, la condivisione di obiettivi e di progetti che rimettano al centro un dibattito privilegiato sulle tematiche della famiglia, con attenzione specifica al benessere bio-psico-sociale dei soggetti coinvolti nei problemi dei nuclei familiari, dell’infanzia e dell’adolescenza.

– Claudia Monaco –