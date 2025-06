Saranno celebrati domani, giovedì 19 giugno, a Polla alle 16.30, nel Convento di Sant’Antonio i funerali di Marco Grimaldi, il 46enne morto in seguito ad un incidente stradale a Castrocucco di Maratea.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo andandosi a schiantare. Il mezzo, dopo lo scontro, ha preso fuoco. Vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, il cuore di Marco ha cessato di battere.

La salma è stata restituita ai familiari per l’ultimo saluto ed è giunta presso la Sala del Commiato “Infinito” oggi pomeriggio.

In occasione dei funerali, il sindaco di Polla Massimo Loviso ha indetto il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia: “Mossi da profonda commozione, ci raccogliamo, affranti, intorno alle famiglie Grimaldi e Berardi per la tragica scomparsa dell’amato Marco. Uomo stimato e da tutti benvoluto, persona mite, sorridente e generosa, ha condotto una vita improntata al rispetto dei valori fondanti la famiglia e il lavoro. Marito amorevole e comprensivo, padre attento e tenero, figlio e fratello premuroso, amico disponibile e fidato, ha agito sempre con rispetto e cortesia, conquistando l’affetto di chi, oggi, con dolore ne piange la triste assenza. Alla moglie Maria Rosaria, alla piccola Barbara, alla mamma e al papà, ai fratelli, ai familiari tutti, agli amici, si rivolgono i più commossi e sinceri sentimenti di cordoglio. Si annuncia che la Giunta Comunale con proprio provvedimento della data odierna ha disposto il lutto cittadino durante il rito funebre. Si invitano, quindi, i cittadini ed i titolari delle attività a partecipare a quanto deliberato”.

Articolo correlato:

16/6/2025 – Tragico incidente in moto a Maratea. Ore di dolore e lutto a Polla per la scomparsa di Marco Grimaldi