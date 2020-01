A Policastro Bussentino domani, domenica 5 gennaio, arriva la Befana per la gioia di grandi e piccini.

Uno spettacolo emozionante che vedrà la simpatica vecchina scendere dal Campanile della Cattedrale di Policastro in via Federico Pezzullo, per dispensare caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti.

L’appuntamento è quindi per domani alle ore 16.15 in piazza Duomo a Policastro Bussentino. La discesa della Befana sarà curata dalla Protezione Civile di Padula.

L’evento è promosso dal Comune di Santa Marina in collaborazione con la Pro-Loco “Buxentum”.

– Paola Federico –