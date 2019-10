Domani a Morigerati la Caccia ai tesori del Touring Club Italiano. Coinvolti 100 borghi italiani

Domani, domenica 6 ottobre, il Comune di Morigerati parteciperà all’importante iniziativa a livello nazionale del Touring Club Italiano denominata “Caccia ai tesori“.

L’evento avrà luogo in 100 borghi italiani che si fregiano della Bandiera arancione, il marchio di qualità turistica del Touring Club Italiano. Si tratta di una grande caccia al tesoro in contemporanea per scoprire le bellezze e le tradizioni dei borghi.

Partecipa anche Morigerati grazie all’impegno dei ragazzi del Servizio Civile con i suoi tesori storici e naturalistici, ma anche gastronomici. L’iniziativa è in programma dalle ore 10 con punto di partenza in piazza Piano la Porta. Il percorso si snoderà lungo tutto il paese fino alle ore 13. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, è necessaria soltanto una registrazione online sul sito tesori.bandierearancioni.it e seguire le indicazioni nella sezione “Scegli il tuo borgo e iscriviti”.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni partecipante riceverà un piccolo dono del territorio. Sarà possibile condividere le proprie foto sui social media con gli hashtag ufficiali #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni #morigerati.

“Siamo felici di aderire a questa iniziativa di Bandiere Arancioni – ha dichiarato il sindaco Vincenzina Prota -. Durante la giornata di domenica saranno coinvolti i ragazzi del Servizio Civile per far conoscere ulteriormente le bellezze del nostro comune, da quelle naturalistiche a quelle artistiche“.

– Antonella D’Alto –