Domani, mercoledì 4 giugno, a Montecorvino Pugliano si terrà un momento di preghiera per il giovanissimo Ruben Lamberti, che ha perso la vita domenica a soli 11 anni.

Il ragazzino è morto sotto la doccia nella sua abitazione. Al momento la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause dalla sua drammatica scomparsa.

Secondo una prima ipotesi sarebbe stato ucciso dall’insorgenza improvvisa di un malore, forse di tipo cardiaco. Ma tutti i dubbi saranno fugati in seguito all’esame autoptico che si svolgerà domani.

Il sindaco Alessandro Chiola e l’Amministrazione comunale, interpretando il profondo senso di dolore che ha colpito l’intera comunità, parteciperanno domani alle ore 20.00 al momento di preghiera nella chiesa di San Bernardino.

Seguirà una fiaccolata in ricordo del piccolo Ruben, che si snoderà per le strade di Pugliano capoluogo. “Non facciamo mancare la nostra vicinanza alla famiglia” è il messaggio del primo cittadino.

Ruben viveva con i genitori, il fratello e la sorella in via San Matteo. Prima di rientrare a casa per fare la doccia era stato a giocare all’aperto con la sua bici. Una volta a casa, è andato in bagno per lavarsi, ma i genitori si sono allarmati non vedendolo uscire per molto tempo. Allora sono andati a chiamarlo e lo hanno trovato senza vita. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto l’autopsia.

