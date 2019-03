Domani a Caselle in Pittari convegno informativo su Reddito di Cittadinanza e Quota 100

Si terrà domani sabato 2 marzo, a partire dalle 18, presso la casa canonica in via Abele Parente a Caselle in Pittari il convegno informativo sulle modalità per accedere al Reddito di cittadinanza, Quota 100, saldo e stralcio e rottamazione delle cartelle esattoriali.

I saluti iniziali saranno affidati al presidente dell’associazione culturale “Valorizziamo Caselle” Ettore Rocco.

Tra i relatori saranno presenti il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina Nunzio Ritorto, il rappresentante del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno Giovanni Borgia, il direttore del Patronato dell’Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini e Caf Unsic di Salerno Agostino De Leo.

A moderare il convegno sarà il socio fondatore dell’associazione, Michele Granato.

A fine convegno i partecipanti potranno rivolgere domande e richieste di chiarimento degli argomenti trattati ai relatori.

– Annamaria Lotierzo –