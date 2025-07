Sono ore di silenzio quelle che sta vivendo il Vallo di Diano, in particolare modo il piccolo comune di Buonabitacolo.

L’ennesima giovane vita spezzata che lascia tanto dolore e mille interrogativi: un padre, Vincenzo Casalnuovo, che in una giornata di fine luglio ha concluso tragicamente la sua esistenza terrena lungo l’A2 del Mediterraneo.

Vincenzo, 40 anni, si occupava del montaggio di serramenti: per cause da chiarire ha perso il controllo della sua Panda mentre si trovava tra Petina e Sicignano finendo contro un camion. A nulla sono valsi i soccorsi del 118: arrivato all’ospedale di Polla il suo cuore aveva cessato di battere.

Lavoratore, sposato e padre di un bambino, Mattia, il 40enne lascia nel dolore la moglie Lucia, i genitori e la sorella.

La piccola comunità buonabitacolese, dove il giovane viveva in zona Tempa Molino, in queste ore si è stretta ai familiari in un doloroso abbraccio di vicinanza.

Parole di cordoglio anche da parte del sindaco Giancarlo Guercio: “Siamo sconvolti e addolorati per quanto accaduto – le sue parole – la tragica morte di Vincenzo tramortisce tutti, ci lascia increduli. Ci stringiamo intorno a tutta la cara famiglia con un immenso abbraccio di affetto”.

La salma è stata riconsegnata alla famiglia per la celebrazione delle esequie che si terranno domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 15.00 nella chiesa “SS. Annunziata” di Buonabitacolo. La salma fino alle ore 14 sarà presso la camera mortuaria del “Curto” di Polla.

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie dalle ore 14 alle ore 24 di domani. Sono vietate attività ludiche e ricreative di ogni tipo e ogni altro comportamento che contrasti con l’evento di dolore.

Articolo correlato:

28/07/2025 – Tragico incidente in A2 tra Petina e Sicignano. Perde la vita un uomo di Buonabitacolo