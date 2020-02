Documento Unico di Circolazione: cos’è? Intervista a Giosy Zozzaro del Centro Revisioni “Città Vallo”

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Documento Unico di Circolazione.

Ne abbiamo parlato con il responsabile del Centro Revisioni “Città Vallo” di Atena Lucana, Giosy Zozzaro.

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Documento unico di circolazione. Che cos’è, in pratica?

Il DUC è un Unico Documento che comprende la carta di circolazione ed il certificato di proprietà. Si tratta di una novità sostanziale che riguarda le nuove immatricolazioni ed i nuovi passaggi di proprietà per le nuove auto o moto.

Quali sono i vantaggi per l’automobilista?

Fino al 1° gennaio scorso il proprietario di un’automobile o di una moto, per poter circolare, aveva bisogno di due documenti: il certificato di proprietà rilasciato dal PRA (Pubblico registro Automobilistico) e la carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione dove sono indicati i dati anagrafici del proprietario del mezzo, dati di immatricolazioni e dati del modello del mezzo, dati tecnici, numero del telaio, targa e marca del mezzo. Per l’acquisto di un mezzo, pertanto, il proprietario era tenuto a versare 9 euro al Ministero delle Infrastrutture e 27 euro al PRA per l’iscrizione al Registro nazionale. Dal 1° gennaio, invece, con l’entrata in vigore del DUC, il costo complessivo sarà di 29 euro, con un risparmio di 8 euro, unitamente all’eliminazione di due bolli, del costo complessivo di 32 euro. Il risparmio, quindi, è di quasi 40 euro per ogni automobilista. Ovviamente, oltre ai vantaggi economici ci sono anche vantaggi pratici, grazie allo snellimento delle procedure burocratiche.

L’entrata in vigore del DUC, però, riguarda soltanto le nuove immatricolazioni, giusto?

Si, ribadiamolo: il DUC entrato in vigore il 1° gennaio scorso riguarda soltanto le nuove immatricolazioni ed i passaggi di proprietà di nuove automobili, moto, rimorchi e veicoli in generale, con esclusione di ciclomotori e minicar. Pertanto, chi non effettua dal 1° gennaio scorso una nuova immatricolazione od un passaggio di proprietà, continuerà ad utilizzare il precedente libretto di circolazione.

