Prevenzione, cura, sostegno alle famiglie, formazione, innovazione e ricerca.

Sono i capisaldi dell’azione portata avanti in Basilicata per consentire al Sistema Sanitario Regionale di rispondere in maniera efficace al tema dei disturbi alimentari, problematica che affligge una parte significativa della popolazione, in particolare giovani e adolescenti.

Concetti ripresi e portati avanti dall’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale, durante il dibattito che ha preceduto la votazione di una proposta di legge presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia, sottoscritta da tutte le forze politiche e approvata all’unanimità.

L’assessore ha evidenziato l’attività dei Centri impegnati in questo settore: Chiaromonte, “San Carlo” di Potenza e “Madonna delle Grazie” di Matera.

“Stanno svolgendo – ha detto Latronico – un lavoro fondamentale non solo sul piano terapeutico, ma anche su quello preventivo e educativo, sensibilizzando la popolazione sui rischi connessi a questi disturbi e fornendo un supporto qualificato a chi ne è colpito. I risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra i professionisti della salute, le famiglie e le istituzioni sono già visibili, ma siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare. Continuare a rafforzare i servizi di supporto psicologico e nutrizionale, promuovere una cultura dell’alimentazione sana e favorire l’integrazione di chi soffre di disturbi alimentari all’interno della comunità sono priorità per il nostro lavoro futuro. Il nostro impegno è quello di garantire a tutti coloro che si trovano in difficoltà un percorso di cura che sia completo, personalizzato e che rispetti la dignità di ogni individuo. Ringrazio tutti gli operatori, i familiari e i pazienti che quotidianamente contribuiscono al successo di questi Centri e continuo a lavorare affinché questi servizi siano sempre più accessibili e efficaci”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo i servizi sanitari ma anche le famiglie, la scuola e la società civile.

“I disturbi alimentari rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria e sociale che va affrontata con serietà, sensibilità e, soprattutto, con interventi concreti e tempestivi. La Regione – ha concluso Latronico – è al fianco di tutte le persone che affrontano queste difficoltà e, attraverso un potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura, vuole offrire risposte adeguate”.