Disservizio rete fissa Telecom nel comune di Santa Marina. Scatta il reclamo

Da alcuni giorni nel comune di Santa Marina e limitrofi persistono notevoli disagi dovuti all’assenza di segnale della rete fissa Telecom Italia S.P.A.

L’assenza di segnale sta avendo gravi ripercussioni sia sulla vita dei cittadini che delle istituzioni, determinando gravi ritardi per l’espletamento delle attività quotidiane di lavoro e personali.

“Premesso che la società di telecomunicazioni in questione ha il dovere di garantire alti standard di qualità nella prestazione dei propri servizi – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato -. Il persistere di questa inefficienza sta creando non pochi problemi, in particolar modo sta impedendo il normale funzionamento dell’ufficio postale. Sorge l’esigenza di esporre regolare reclamo nei confronti della società in questione, sollecitando un immediato intervento, affinché si accinga a ripristinare il regolare servizio di telefonia fissa nel territorio comunale. Laddove dovesse continuare il disservizio prodotto, questa Amministrazione chiederà il risarcimento dei danni subiti, nel proprio interesse e per conto dei cittadini rappresentati“.

– Paola Federico –