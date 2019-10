Dispositivi anti-abbandono in auto, scatta l’obbligo di installazione a tutela dei piccoli passeggeri

Al via l’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha infatti firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli.

L’obbligo sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

“Si tratta – spiega il ministro – del passaggio conclusivo della legge dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto e incrementare le relative risorse”.

Oltre alla commercializzazione di seggiolini per auto già dotati di apparecchi anti abbandono omologati, la legge indica in modo specifico “dispositivi” quindi apparecchi indipendenti che abbiano le caratteristiche considerate idonee per legge, i quali potranno essere montati sui seggiolini già in possesso da chi è solito trasportare bimbi in auto.

I dispositivi anti abbandono garantiranno al guidatore di essere avvertito tramite una segnalazione se, una volta spenta l’auto, il piccolo passeggero si trova ancora a bordo.

– Claudia Monaco –