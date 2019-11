Dispositivi anti-abbandono in auto per i piccoli passeggeri. Dal 7 novembre scatta l’obbligo

Il Ministero dei Trasporti ha annunciato i requisiti tecnici per i seggiolini auto e i dispositivi anti-abbandono, i sistemi di allarme che segnalano ad un genitore se sta dimenticando un bambino nell’auto.

L’obbligo, che riguarda il trasporto in macchina di bambini fino a 4 anni d’età, entra in vigore da giovedì 7 novembre.

Il decreto attuativo dell’obbligo è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e i trasgressori verranno puniti con una multa che va da 81 a 326 euro.

In caso di recidiva entro due anni è prevista la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.

Per la legge i sistemi anti abbandono devono essere di tre tipi: o integrati nei nuovi seggiolini, o accessori per seggiolini già in uso oppure dotazioni di serie o optional per auto, a patto che siano inseriti nel fascicolo di omologazione dell’auto stessa.

I sistemi anti-abbandono dovranno attivarsi automaticamente e senza che il guidatore compia altre azioni emettendo un suono di conferma non appena il sistema è operativo.

E’ previsto inoltre che i sistemi anti abbandono emettano una vibrazione, un segnale luminoso o uno acustico in caso di pericolo.

Se il guidatore dovesse dimenticare il bimbo, il sistema dovrà generare un suono abbastanza forte ed essere percepito all’esterno dell’auto. In caso il sistema sia alimentato a batterie deve essere prevista un’indicazione della carica residua della pila.

I dispositivi antiabbandono sono collegati tramite bluetooth e app al cellulare di chi guida e, se questa persona si allontana di qualche metro dall’auto lasciando il bambino in macchina, il dispositivo si attiva sotto forma di telefonata o notifica.

Se non dovesse esserci risposta, il sistema inizierà a contattare i numeri di emergenza indicati nell’app fino ad ottenere una risposta.

Dopo la risposta verrà inviata la posizione GPS dell’auto per mandare i soccorsi.

L’iniziativa punta a evitare tragedie e salvare la vita così la vita dei piccoli nel caso dovessero essere dimenticati in auto.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

7/10/2019 -Dispositivi anti-abbandono in auto, scatta l’obbligo di installazione a tutela dei piccoli passeggeri