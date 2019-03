A causare la fuoriuscita dei dischetti di plastica non biodegradabili sulle spiagge della Piana del Sele sarebbe stata una disfunzione nella progettazione tecnica della griglia del depuratore di Varolato a Capaccio Paestum.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, è quanto sostiene la perizia fatta dalla Procura della Repubblica di Salerno e ora in mano agli inquirenti per individuare le rispettive responsabilità.

A marzo dello scorso anno, quando questi dischetti raggiunsero anche le spiagge di Ischia e Capri e perfino i litorali del Lazio e della Toscana, la Procura aveva iscritto solo una persona nel registro degli indagati. Le procedure amministrative e la gestione dell’impianto sarebbero però di competenza di più persone e per questo motivo le indagini sono state allargate.

– Annamaria Lotierzo –

