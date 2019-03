Discarica abusiva nei pressi dell’area mercatale di Sapri. La denuncia di “Fare Verde Cilento”

Ancora una volta cumuli di rifiuti abbandonati sulle strade del nostro territorio. Questa volta una discarica abusiva è stata segnalata a Sapri nell’area dove il venerdì si svolge il mercato settimanale.

Come documentato dal Presidente “Fare Verde Cilento”, Assunta Grippo, la zona mercatale era completamente invasa da rifiuti di ogni genere, come carcasse di elettrodomestici, materassi, materiali in ferro e in legno, oltre a dei cartoni e delle vecchie fotografie.

Il presidente Grippo ha immediatamente allertato i Carabinieri della locale Compagnia e la Polizia Municipale per segnalare l’area in questione.

Non è la prima volta che cittadini indignati segnalano mini discariche a cielo aperto nel territorio del Parco Nazione del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ma l’inciviltà e la non curanza continuano a farla da padroni.

– Annamaria Lotierzo –