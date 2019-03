Discarica abusiva di rifiuti e reflui ad Albanella. Denunciato il responsabile, sequestrato il terreno

I militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Foce Sele, nell’ambito di controlli del territorio volti a prevenire e reprimere condotte ai danni dell’ambiente, hanno accertato lo smaltimento illecito di rifiuti in un’area di discarica abusiva.

Grazie all’osservazione del territorio effettuata con l’ausilio di un velivolo, i militari hanno individuato delle anomalie in località Tempa di Giampietro – Ionta ad Albanella. Giunti sul posto, all’interno di un’area di proprietà privata hanno scoperto abbandoni e cumuli di rifiuti di varia natura provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo, plastiche di differente origine e tipologia. I rifiuti erano in parte interrati ed infatti i militari hanno individuato tracce di mezzi d’opera idonei allo scavo.

Parte dei rifiuti era combusta, anche di recente, ma non più identificabile ed inoltre parte dell’area era destinata allo smaltimento illecito di reflui zootecnici provenienti da allevamenti della zona e smaltiti in fossi realizzati abusivamente nel terreno e di significative dimensioni e profondità per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’attività di gestione dei rifiuti è del tutto abusiva, priva di autorizzazione ambientale ed ha prodotto una significativa modifica dei luoghi in un’area vicina al fiume Calore.

I Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro dell’intero terreno per un’estensione di 7.300 metri quadrati destinato a discarica abusiva di rifiuti speciali anche interrati e combusti e denunciato all’Autorità Giudiziaria il responsabile.

– Chiara Di Miele –