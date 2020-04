Discarica a cielo aperto a Camerota. Il sindaco:”Delinquenti che non meritano di vivere nella nostra società”

Il Comune di Camerota ha acquistato fototrappole a raggi infrarossi per beccare i furbetti degli scarichi abusivi di spazzatura.

Una discarica a cielo aperto, infatti, è stata scoperta nel vallone delle Fornaci che presto verrà bonificata.

Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, dopo un sopralluogo nella zona interessata dallo sversamento l’ha definita “una vergognosa situazione, una grossa macchia per la nostra comunità“.

Il ripristino dello stato dei luoghi inizierà immediatamente. “E’ una situazione incresciosa che penalizza il 99% dei cittadini che si stanno prodigando per migliorare la raccolta differenziata – ha affermato Scarpitta -. Ma questo non ci demoralizza, anzi alzeremo l’attenzione su questi delinquenti che non meritano di vivere nella nostra società“.

Le telecamere a infrarossi domani saranno date in dotazione alla Polizia Municipale e verranno posizionate in vari luoghi.

– Chiara Di Miele –