Truffa della casa vacanza a Camerota.

A finire nel mirino una famiglia di Pagani che aveva deciso di trascorrere dei giorni di spensieratezza sulla costa cilentana.

I malcapitati avevano versato anche un acconto di 450 euro per bloccare la prenotazione ma una volta arrivati a Marina di Camerota hanno fatto l’amara scoperta: all’indirizzo non c’era la casa e il proprietario era irreperibile.

La famiglia ha sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri che ha dato il via alle indagini del caso per risalire ai responsabili.