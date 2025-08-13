Disavventura per una famiglia a Marina di Camerota. Prenotano una casa vacanza ma scoprono che è una truffa
Truffa della casa vacanza a Camerota.
A finire nel mirino una famiglia di Pagani che aveva deciso di trascorrere dei giorni di spensieratezza sulla costa cilentana.
I malcapitati avevano versato anche un acconto di 450 euro per bloccare la prenotazione ma una volta arrivati a Marina di Camerota hanno fatto l’amara scoperta: all’indirizzo non c’era la casa e il proprietario era irreperibile.
La famiglia ha sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri che ha dato il via alle indagini del caso per risalire ai responsabili.