Disagi per la chiusura di un tratto di SS95 a Brienza. Il 28 gennaio la riapertura al traffico veicolare

Ieri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto un incontro per l’esame delle problematiche derivanti dall’allungamento dei tempi di chiusura al traffico veicolare su un tratto di S.S.95, nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Brienza. Hanno partecipato alla riunione il Capo Compartimento ANAS per la Basilicata, Carlo Pullano, il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Potenza Giovanni Consoli ed i sindaci dei Comuni di Brienza e Sasso di Castalda, Antonio Giancristiano e Rocchino Nardo.

L’incontro ha costituito occasione per richiamare l’attenzione degli amministratori locali sull’importanza dell’adozione, da parte dell’ente gestore delle strade statali, delle misure di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, nel mitigare i rischi derivanti dalle attività di cantiere e dalle relative perturbazioni del flusso di traffico. Al termine della riunione il Capo Compartimento di ANAS ha assicurato il completamento dei lavori e la riapertura del tratto di strada nella giornata del 28 gennaio, in anticipo di qualche giorno sui tempi di chiusura previsti dall’ultima ordinanza compartimentale.

“L’incontro – ha dichiarato a conclusione il Prefetto Campanaro, che ha ringraziato il dirigente del Compartimento per la pronta attivazione – ha rappresentato utile occasione per acquisire aggiornate informazioni da ANAS sulle principali criticità che toccano il sistema viario potentino, incrociandole con il complesso quadro degli interventi di vigilanza e controllo della Polizia Stradale, così da ricavare spunti di valutazione utili sul piano della prevenzione dell’incidentalità stradale. Le misure annunciate con riferimento ai lavori lungo la S.S.95, che si inseriscono nel più ampio collegamento tra il raccordo autostradale Sicignano-Potenza e l’autostrada A2, rappresentano senza dubbio un primo importante intervento di mitigazione del disagio per gli automobilisti e di complessivo miglioramento della sicurezza stradale. La restante parte dei lavori relativi alla variante all’abitato di Brienza sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte di specifico tavolo tecnico costituito in Prefettura”.