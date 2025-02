Disagi questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Battipaglia e Pontecagnano.

Un camion, per cause da accertare, ha disperso il carico di finocchi lungo la carreggiata in direzione Nord.

Fortunatamente non ci sono feriti e gli ortaggi caduti in strada hanno invaso la corsia di emergenza dell’autostrada.

Sul posto si è reso necessario l’intervento delle squadre Anas per ripristinare il tratto interessato e l’ordinaria viabilità in A2 del Mediterraneo.