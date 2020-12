Disagi da maltempo a Camerota. Volontari a lavoro nelle località di Lentiscosa e Licusati

Ancora disagi da maltempo in provincia di Salerno.

Le raffiche di vento e le forti piogge di questa notte hanno causato non pochi danni nel Cilento, in particolare nel comune di Camerota.

Diversi gli smottamenti che hanno colpito soprattutto le località di Lentiscosa e Licusati. In diversi punti, infatti, parte dei sedimenti rocciosi si sono riversati sulle strade che sono rimaste impraticabili per diverso tempo. Tanti anche gli allagamenti.

Decine di volontari sono impegnati sul territorio e lavorano incessantemente per ripristinare la viabilità e per mettere in sicurezza tutte le zone colpite.

“A causa del maltempo l’impianto semaforico di Lentiscosa è momentaneamente fuori uso – fa sapere l’Amministrazione comunale di Camerota -. Si pregano i cittadini di prestare massima attenzione. L’intervento di riparazione è programmato per la giornata di oggi“.

– Paola Federico –