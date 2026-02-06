L’unica strada che consentiva di raggiungere la parte alta del rione Carmine a Salerno ieri pomeriggio ha subito un crollo.

Dopo la buca verificatasi nei giorni scorsi in via Calenda, questa volta ad aprirsi è stata via Laspro. Una voragine che costringe gli operatori ad interdire il traffico in quella via e a trovare soluzioni alternative. C’è preoccupazione in città, sia per la variazione delle regole di mobilità, sia per il fenomeno che continua a verificarsi.

Al momento l’ipotesi è che un guasto del sistema fogniario abbia causato la crepa e l’apertura del manto stradale. Ieri pomeriggio, la Polizia Municipale e i tecnici del Comune hanno effettuato sopralluoghi e rilievi per trovare la soluzione meno disagevole per gli abitanti del quartiere: creare un senso unico.

Nelle prossime ore continueranno le verifiche affinché non peggiorino le condizioni veicolari.