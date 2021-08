Disabilità. Sì dalla Regione Basilicata alla proposta di legge a tutela delle persone autistiche

Interventi sanitari a favore delle persone autistiche attraverso un coordinamento delle politiche sanitarie e sociali, raccordandole con le politiche scolastiche e del lavoro. Sono gli obiettivi della proposta di legge a tutela delle persone affette da sindrome dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo che è stata approvata dalla seconda commissione consiliare permanente della Regione Basilicata.

L’iniziativa del consigliere Tommaso Coviello di Fratelli d’Italia ha previsto l’individuazione di un Centro di riferimento regionale per l’autismo con la funzione di coordinare, mettendoli in rete, tutti i servizi presenti in regione, prevedendo protocolli diagnostico-terapeutici cui la rete dei servizi deve uniformarsi.

Il Centro si occuperà di attività di formazione permanente da rivolgere a tutti gli operatori e della promozione di progetti di ricerca in materia.

Nel testo della proposta di legge è affidato alle ASL il compito di istituire, nell’ambito dei Dipartimenti per la salute mentale, servizi dedicati ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico organizzati in équipe multidisciplinari distrettuali o interdistrettuali.