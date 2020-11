Dirigente scolastica partecipa ad un compleanno in Zona Rossa. Il sindaco di Santa Marina scrive alla Azzolina

Festeggia il compleanno nella Zona Rossa e pubblica sui social il video in cui compare anche la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina. È accaduto il 15 novembre in un appartamento di Policastro Bussentino.

Come scrive il giornalista Vincenzo Rubano sul quotidiano “la Repubblica“, il festeggiato è un giovane del posto il quale si è anche pubblicamente lamentato di chi ha allertato le Forze dell’ordine. “Cari signori, – ha scritto – siccome avete chiamato le forze dell’ordine e (non mi hanno fatto niente) da domani quando vedo macchine e persone dove non dovrebbero essere, o se andate a casa di altre persone e fate le storie su Instagram o Fb, vi faccio fottere. Poche parole a buon intenditore”.

Per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato “si tratta di una vicenda molto grave. Mentre le scuole restano chiuse per evitare il contagio e tanti nostri concittadini lottano contro il virus, la Dirigente scolastica partecipa ad una festa di compleanno in zona rossa, eludendo tutte le normative regionali e nazionali. Una vera e propria sfida al virus ma, soprattutto un esempio negativo per i nostri ragazzi proprio da chi in primis dovrebbe educarli al rispetto delle regole”.

Fortunato, sentito da Rubano, spiega che, quando si è tenuta la festa, a Santa Marina c’erano circa 40 cittadini contagiati.

“Non riesco a capire come si possa pensare di festeggiare in una situazione di così grande criticità. Sono davvero esterrefatto – continua il primo cittadino -. Chiederò al ministero dell’Istruzione e al Direttore scolastico regionale di prendere provvedimenti. Sono davvero molto sorpreso da questo atteggiamento, questo è il momento della cautela, del sacrificio e del rispetto delle distanze. Presto torneremo a festeggiare, ma non è ancora il momento”.

– Chiara Di Miele –