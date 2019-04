Dipendenti dell’ospedale di Salerno sottraggono attrezzature mediche dalla Radiologia. Denunciati

Nei giorni scorsi, dopo la ricezione di una denuncia-querela sporta dal Dirigente medico del reparto di Radiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Sezionale “Torrione” hanno attivato un’attività di indagine per identificare gli autori di un furto all’interno della struttura, con l’asportazione di diverse attrezzature radiologiche, per lavori di risanamento in atto all’interno del reparto.

Gli agenti hanno acquisito i filmati ripresi da una telecamera di videosorveglianza posta nelle vicinanze dell’ingresso del deposito del reparto e dalla visione delle immagini hanno notato un grosso autocarro, di proprietà della ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti speciali, posizionato nell’area antistante il locale. Sul luogo erano presenti anche alcune persone, delle quali due con la divisa blu degli infermieri, che hanno provveduto velocemente a caricare le attrezzature radiologiche ed altro materiale depositato.

Grazie alla comparazione dei fermo immagine sono stati identificati tre dipendenti dell’ospedale, P.A., libero dal servizio quel giorno, S.C. e A. A.. In particolare P.A. ha convinto l’autista della ditta di smaltimento rifiuti, successivamente identificato come V.L., ad effettuare il carico di materiale per poi condurlo fino a Scafati (sono stati verificati i transiti autostradali) dove in un deposito è stata ricettata la refurtiva.

Nel gruppo vi era una quinta persona in fase di identificazione da parte degli agenti del Commissariato “Torrione”. Le persone identificate sono state denunciate per furto aggravato in concorso.

