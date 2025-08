Diocesi di Teggiano-Policastro in festa per l’ordinazione presbiterale di don Giovanni Calandriello.

La solenne celebrazione si è svolta ieri nella Cattedrale Santa Maria Maggiore di Teggiano alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Antonio De Luca e del presbiterato diocesano.

Don Giovanni, di Sassano, è appartenente alla Parrocchia Santuario “Cuore Immacolato di Maria” di Varco Notar Ercole. Dopo gli anni di formazione teologica e spirituale, ieri sera attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione ha consegnato la sua esistenza al Signore.

Una funzione vissuta da momenti emozionanti e caratterizzanti: la promessa di obbedienza, la prostrazione a terra a simboleggiare la totale dedizione della propria vita a Dio con la litania dei santi, l’imposizione delle mani. E poi il momento di festa: la vestizione degli abiti sacerdotali accompagnata dal canto simbolico “Tu es sacerdos in aeternum” e l’unzione crismale, a caratterizzare come le mani del neo sacerdote saranno consacrate a compiere atti sacri.

Presenti anche la mamma e la nonna di don Giovanni, i familiari, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e l’assessore del Comune di Sassano Gaetano Spano.

Un evento importante, che giunge in un periodo storico in cui spesso le vocazioni scarseggiano.

“Lo scopo della vita è arricchirsi dinanzi a Dio – ha esordito Padre Antonio nella sua omelia riferendosi alla Liturgia della Parola – perchè tutto è destinato a finire. Giovanni, oggi con l’ordinazione sacerdotale sei chiamato a puntare all’essenziale senza farti coinvolgere in questioni che non hanno la struttura ed il profumo del Vangelo. Sperimenterai che spesso tenteranno di coinvolgerti in questioni banali rispetto all’accoglienza della Parola. Non farti trascinare dal grigiore di una quotidianità logorante ma conferisci con entusiasmo. Il nostro popolo ne ha bisogno, ne ha bisogno la Chiesa. Siamo in una spirale di violenza che affligge le popolazioni, una violenza verbale dei social dove tutto ha una risonanza. Siamo travolti da continui messaggi errati. Spero che non ci saranno questioni che ti possano disturbare nella tua vita da prete. Sii disponibile alle necessità della Chiesa, alla nostra in particolare, per essa consuma le tue energie, non scegliere mai il nido dove stare protetto. Ovunque sarai inviato troverai una comunità che ti attende”.

L’abbraccio con i sacerdoti presenti e il Vescovo ha suggellato infine l’eterno “sì” a Dio di don Giovanni, tra la forte commozione dei presenti.

La liturgia è stata animata dal coro diocesano diretto da don Angelo Fiasco.

Dopo la Santa Messa il neo parroco ha vissuto un momento conviviale con i confratelli rallegrato dal taglio della torta.

