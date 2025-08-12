Il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca ha annunciato le nuove nomine parrocchiali.

Nello specifico, dal 1° settembre, don Raffaele Russo sarà amministratore della Parrocchia San Giovanni Battista di Sapri e don Andrea Perilli sarà vicario parrocchiale delle Parrocchie Sant’Antonio Abate a Vibonati e Maria SS. di Portosalvo a Villammare.

Dal 15 settembre don Antonio Romaniello sarà parroco della Parrocchia SS. Annunziata di Buonabitacolo e dal 1° ottobre don Antonio Coraggio sarà amministratore parrocchiale della Parrocchia Santa Marina Vergine di Santa Marina e don Giovanni Calandriello vicario parrocchiale delle Parrocchie Sant’Anna a Montesano sulla Marcellana e Cuore Eucaristico a Montesano Scalo.