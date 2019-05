Dimenticarono una garza nell’addome di una paziente. Ospedale di Salerno costretto a risarcire i danni

Dimenticarono una garza nell’addome di una paziente dopo un intervento chirurgico, ora l’ospedale è costretto a risarcire. E’ quanto successo al “Ruggi d’Aragona” di Salerno il cui Direttore Generale ha dovuto adottare di recente un provvedimento con cui l’Azienda Ospedaliera liquida la somma di 65mila euro a titolo di risarcimento danni agli eredi della paziente che nel frattempo è deceduta.

Nel 2011 la paziente si sottopose ad un intervento chirurgico per la rimozione delle ovaie effettuato dall’équipe di Ostetricia del “Ruggi”. Ma, successivamente, un residuo di garza nell’addome richiese un secondo intervento per la sua rimozione. Così la donna avviò un procedimento penale contro i sanitari e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” fu citata in qualità di responsabile civile.

Nel dicembre del 2017 il legale della donna ha proposto all’Azienda di definire transattivamente il giudizio con un risarcimento di 75mila euro, ma in seguito, tramite una trattativa tra le parti, il danno è stato definito nella somma di 65mila euro da liquidare agli eredi, visto che la paziente nel frattempo aveva smesso di vivere.

Lo scorso 28 gennaio il Comitato di Valutazione Sinistri dell’Azienda Ospedaliera, dopo aver valutato la proposta transattiva, ha riconosciuto agli eredi la somma stabilita nell’accordo tra le parti da risarcire per tutti i danni materiali ed immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri relativi a quanto accaduto alla loro congiunta.

– Chiara Di Miele –