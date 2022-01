L’onorevole Vito De Filippo del Pd oggi ha avuto un nuovo incontro con il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, che gli ha fornito rassicurazioni concrete e operative sull’imminente istituzione della Direzione Investigativa Antimafia in Basilicata.

“Mi sembra – ha riferito De Filippo all’ANSA – una notizia molto importante che va nella direzione di rassicurare i lucani su fenomeni malavitosi e di dare anche riconoscimento all’importante lavoro che forze dell’ordine e magistratura stanno portando avanti per combattere questi stessi fenomeni“.

Negli ultimi mesi da più parti erano state avanzate richieste in tal senso considerato che negli anni si è passati da fenomeni criminali latenti, presenti in limitati territori e in alcuni gangli della Pubblica Amministrazione, al controllo pervasivo dei territori e degli affari a partire dagli appalti del ciclo dell’energia, anche rinnovabile, al traffico dei rifiuti, alle forniture e ai servizi sanitari, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al riciclaggio in edilizia, nella grande distribuzione e nella finta cooperazione, in settori del lavoro somministrato.