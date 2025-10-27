Due giorni intensi, fatti di incontri, sorrisi, progetti e tante nuove connessioni per la DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina che ha preso parte a SicilFerr 2025 a Catania.

L’esposizione è giunta alla quarta edizione, forte dei numeri degli anni precedenti (130 espositori italiani e internazionali e oltre 7.000 visitatori provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia).

Entusiasmo, competenza e condivisione sono gli ingredienti della fiera in un territorio fortemente trainante per tutto il comparto, dove la filiera lunga della ferramenta non conosce confini ed è possibile vedere dal vivo i prodotti, parlare direttamente con le aziende e incontrare i distributori di tutta Italia.

A Catania la DFL era presente con Francesco Lamura, uno dei titolari, accompagnato dai collaboratori all’interno dell’interessante stand espositivo che nel weekend ha accolto diverse figure del settore.

“Ogni stretta di mano, ogni conversazione, ogni visita al nostro stand è stata una conferma: il valore più grande del nostro lavoro sono le persone. Una menzione speciale per il nostro corner dei ricordi: abbiamo voluto portarvi con noi in un piccolo viaggio nel tempo per raccontarvi la storia di DFL di quasi mezzo secolo, fatta di sogni, lavoro e passione, attraverso le immagini, le parole e soprattutto le emozioni di chi ne fa parte ogni giorno. Un grazie speciale a chi è passato a trovarci, ai partner che ci accompagnano e a tutta la squadra DFL, che con passione e professionalità ha reso possibile anche questa bellissima esperienza” fanno sapere dal Gruppo Lamura.

