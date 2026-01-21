DFL di Sala Consilina ricerca Manutentore Tecnico/Supporto Hardware Junior
DFL di Sala Consilina è alla ricerca di un/una Manutentore Tecnico/Supporto Hardware Junior da inserire nel team.
La risorsa opererà a supporto delle attività tecniche interne, occupandosi principalmente di manutenzione e assistenza hardware di primo livello a servizio degli uffici e dei reparti di logistica e magazzino.
La figura ideale è una persona giovane, intraprendente e con una forte passione per l’ambito tecnico, orientata alla risoluzione pratica dei problemi e desiderosa di crescere professionalmente all’interno di un contesto aziendale strutturato.
Principali mansioni:
- Supporto tecnico di primo livello agli uffici e ai reparti di logistica;
- Interventi, manutenzione e verifica del corretto funzionamento su dispositivi hardware (es. stampanti di magazzino e ufficio);
- Sostituzione consumabili (cartucce, toner, componenti base);
- Verifica e ripristino del corretto funzionamento delle postazioni di lavoro;
- Piccole attività di manutenzione tecnica generale;
- Segnalazione e collaborazione con fornitori o tecnici specializzati per interventi complessi.
Requisiti:
- Passione per il mondo tecnico e per l’hardware;
- Buona manualità e attitudine al lavoro pratico;
- Capacità di analisi e risoluzione dei problemi;
- Disponibilità a lavorare in team e a relazionarsi con diversi reparti aziendali;
- Diploma tecnico (informatica, elettronica, elettrotecnica o affini).
Saranno valutate positivamente anche candidature di giovani alla prima esperienza lavorativa o neo-diplomati in ambito tecnico-professionale, purché motivati e interessati a intraprendere un percorso di crescita in ambito manutentivo e di supporto hardware.
Costituisce titolo preferenziale:
- Esperienza pregressa, anche breve, in ruoli di manutenzione tecnica o supporto hardware;
- Familiarità con stampanti industriali o di magazzino;
- Conoscenze di base in ambito IT/assistenza tecnica;
- Esperienze formative o lavorative in contesti produttivi o logistici.
Completano il profilo:
- Intraprendenza e spirito di iniziativa;
- Precisione, affidabilità e senso di responsabilità;
- Buone capacità relazionali e comunicative;
- Voglia di apprendere e crescere professionalmente.
Cosa offriamo:
- Inserimento in un’azienda solida e in crescita;
- Ambiente di lavoro dinamico e collaborativo;
- Affiancamento e formazione sul campo.
Modalità contrattuali:
- Tempo determinato
- Tempo indeterminato
- Apprendistato
- Tirocinio / Stage
La tipologia contrattuale verrà definita in base al profilo del candidato
RAL: commisurata al contratto e all’esperienza del candidato.
Benefit:
- Mensa aziendale
- Parcheggio libero
- Convenzioni aziendali
- Sconti sui prodotti o servizi dell’azienda
Disponibilità:
- Dal lunedì al venerdì
- Turni
- Straordinari
Retribuzione supplementare:
- Tredicesima
- Quattordicesima
