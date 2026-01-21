DFL di Sala Consilina è alla ricerca di un/una Manutentore Tecnico/Supporto Hardware Junior da inserire nel team.

La risorsa opererà a supporto delle attività tecniche interne, occupandosi principalmente di manutenzione e assistenza hardware di primo livello a servizio degli uffici e dei reparti di logistica e magazzino.

La figura ideale è una persona giovane, intraprendente e con una forte passione per l’ambito tecnico, orientata alla risoluzione pratica dei problemi e desiderosa di crescere professionalmente all’interno di un contesto aziendale strutturato.

Principali mansioni:

Supporto tecnico di primo livello agli uffici e ai reparti di logistica;

Interventi, manutenzione e verifica del corretto funzionamento su dispositivi hardware (es. stampanti di magazzino e ufficio);

Sostituzione consumabili (cartucce, toner, componenti base);

Verifica e ripristino del corretto funzionamento delle postazioni di lavoro;

Piccole attività di manutenzione tecnica generale;

Segnalazione e collaborazione con fornitori o tecnici specializzati per interventi complessi.

Requisiti:

Passione per il mondo tecnico e per l’hardware;

Buona manualità e attitudine al lavoro pratico;

Capacità di analisi e risoluzione dei problemi;

Disponibilità a lavorare in team e a relazionarsi con diversi reparti aziendali;

Diploma tecnico (informatica, elettronica, elettrotecnica o affini).

Saranno valutate positivamente anche candidature di giovani alla prima esperienza lavorativa o neo-diplomati in ambito tecnico-professionale, purché motivati e interessati a intraprendere un percorso di crescita in ambito manutentivo e di supporto hardware.

Costituisce titolo preferenziale:

Esperienza pregressa, anche breve, in ruoli di manutenzione tecnica o supporto hardware;

Familiarità con stampanti industriali o di magazzino;

Conoscenze di base in ambito IT/assistenza tecnica;

Esperienze formative o lavorative in contesti produttivi o logistici.

Completano il profilo:

Intraprendenza e spirito di iniziativa;

Precisione, affidabilità e senso di responsabilità;

Buone capacità relazionali e comunicative;

Voglia di apprendere e crescere professionalmente.

Cosa offriamo:

Inserimento in un’azienda solida e in crescita;

Ambiente di lavoro dinamico e collaborativo;

Affiancamento e formazione sul campo.

Modalità contrattuali:

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Apprendistato

Tirocinio / Stage

La tipologia contrattuale verrà definita in base al profilo del candidato

RAL: commisurata al contratto e all’esperienza del candidato.

Benefit:

Mensa aziendale

Parcheggio libero

Convenzioni aziendali

Sconti sui prodotti o servizi dell’azienda

Disponibilità:

Dal lunedì al venerdì

Turni

Straordinari

Retribuzione supplementare:

Tredicesima

Quattordicesima



Per candidarsi CLICCARE QUI

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –