DFL è una realtà solida e in continua crescita a Sala Consilina, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume.

Per il potenziamento dell’Ufficio Commerciale ricerca una risorsa che avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo commerciale dell’azienda, utilizzando il marketing come leva strategica a supporto delle vendite. Il ruolo è fortemente orientato al business e alla generazione di opportunità, integrando attività commerciali dirette con il coordinamento delle iniziative marketing già supportate da risorse interne (grafici) ed esterne (agenzia).

Responsabilità principali

Sviluppo commerciale

• Identificare nuove opportunità di business e sviluppare il portafoglio clienti

• Gestire l’intero ciclo di vendita: prospecting, negoziazione e closing

• Costruire e mantenere relazioni solide con clienti strategici

• Monitorare il mercato e i competitor per individuare nuove aree di crescita

• Definire e implementare strategie commerciali in linea con gli obiettivi aziendali

Marketing a supporto delle vendite

• Utilizzare il marketing come strumento per generare lead qualificati e supportare le attività commerciali

• Collaborare con l’agenzia marketing esterna per la definizione di campagne orientate alla conversione

• Coordinare le attività dei grafici interni per la creazione di materiali commerciali efficaci (presentazioni, brochure, contenuti digitali)

• Analizzare le performance delle campagne e ottimizzarle in ottica ROI

• Supportare la definizione del posizionamento e della value proposition aziendale

Ruolo ibrido e trasversale

• Fare da ponte tra funzione commerciale e marketing, assicurando coerenza tra messaggio e obiettivi di vendita

• Tradurre le esigenze del business in azioni marketing concrete e misurabili

• Lavorare a stretto contatto con il management per allineare strategie e risultati

Requisiti

• Esperienza consolidata in ruoli commerciali con esposizione a leve marketing

• Forte orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi

• Capacità analitiche e approccio data-driven

• Ottime doti relazionali e negoziali

• Esperienza nel coordinamento di fornitori esterni (agenzie marketing)

• Approccio proattivo, imprenditoriale e orientato alla crescita

Plus

• Esperienza in contesti strutturati con sistemi di incentivazione variabile

• Familiarità con KPI commerciali e marketing (lead generation, conversion rate, ROI)

Cosa offre il ruolo

• Posizione chiave e strategica per la crescita aziendale

• Forte impatto diretto sui risultati di business

• Contesto dinamico con autonomia operativa

• Sistema incentivante legato alle performance

Sintesi del profilo ideale

Un professionista commerciale con mentalità strategica, capace di utilizzare il marketing non come funzione separata ma come leva concreta per generare vendite e accelerare la crescita del business.

Tipologia contrattuale e retribuzione: tempo indeterminato. RAL (30.000 – 40.000 euro). Benefit: buoni pasto; convenzioni aziendali.

Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) in presenza. È richiesta la possibilità di raggiungere la sede o la disponibilità al trasferimento.

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