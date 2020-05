Devolvere il 5×1000 è un’azione che, ogni anno, contribuisce a sostenere enti, associazioni e gruppi che forniscono un prezioso aiuto soprattutto in campo sociale. Quest’anno sarà possibile effettuare la donazione del 5×1000 dell’Irpef alla Pubblica Assistenza ANPAS Associazione Vola Sassano.

E’ semplice e non costa nulla. Basta scegliere di donare, attraverso la propria dichiarazione dei redditi, al Codice Fiscale 92016170653.

La Pubblica Assistenza ANPAS Associazione Vola Sassano, presieduta da Margherita Marra, è da tempo impegnata in diversi campi per sostenere le fasce fragili della popolazione e aiutare la comunità nei periodi di emergenza, proprio come quello che l’intero Paese sta attraversando a causa del Covid-19. Diverse sono le azioni messe in campo dai volontari, tra cui la distribuzione e la donazione di Dispositivi di Protezione Individuale, la consegna di farmaci o beni di prima necessità a domicilio per chi nel periodo del lockdown è rimasto a casa, ma anche i trasporti sanitari in ambulanza per dimissioni, trasferimenti tra strutture sanitarie, visite mediche ed esami.

“Il supporto di chi vorrà destinare alla nostra associazione il 5×1000 servirà a sostenere tutte le nostre future azioni – dichiara la presidente Margherita Marra – e non saremo mai abbastanza riconoscenti a chi sceglierà di stare vicino all’Associazione Vola Sassano“.

Per rivolgersi alla Pubblica Assistenza ANPAS Associazione Vola Sassano telefonare al 331/4075324 o scrivere all’indirizzo associazionevolasassano@gmail.com.

– Chiara Di Miele –